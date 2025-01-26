İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Arap ülkelerine Gazze teklifi... ''Geçici ya da uzun vadeli olabilir''
Dünya

Trump'tan Arap ülkelerine Gazze teklifi... ''Geçici ya da uzun vadeli olabilir''

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin 'temizlenmesi için' Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin 'farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi' çağrısı yaptı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 10:33 - Güncelleme:
Trump'tan Arap ülkelerine Gazze teklifi... ''Geçici ya da uzun vadeli olabilir''
ABONE OL

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da Filistinli mültecilere ilişkin açıklama yaptı.

Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, Filistinli mültecilere ilişkin "Mısır'ın insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Filistinli mültecilerin ülkeye alınması konusunda Kral Abdullah'a "Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi'ne bakıyorum. Darmadağın durumda. Gerçekten darmadağın." dediğini aktardı.

Bölgede "yüzyıllardır birçok anlaşmazlık" olduğunu söyleyen Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine "yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini" söyledi.

Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı." demişti.

Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirten Trump, "Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.