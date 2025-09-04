İSTANBUL 30°C / 22°C
  Dünya
  • >
  • Dünya
  • >
  Trump'tan Avrupa'ya Rusya baskısı: Petrol almayın
Dünya

Trump'tan Avrupa'ya Rusya baskısı: Petrol almayın

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış masasına oturmayan Rusya'ya kafayı taktı. Trump, Avrupalı liderlere seslenerek 'Rus petrolünü almayın' dedi.

4 Eylül 2025 Perşembe 18:53
Trump'tan Avrupa'ya Rusya baskısı: Petrol almayın
ABONE OL

AA'nın bir Beyaz Saray yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına Beyaz Saray'daki ofisinden katılan Trump, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

