Dünya

Trump'tan başkanlık bildirisi! Yeni tarifeler belli oldu

ABD Başkanı Trump, ithal keresteye yüzde 10, döşemeli ahşap ürünler ve dolaplara yüzde 25 tarife getirdi.

30 Eylül 2025 Salı 06:56
Trump'tan başkanlık bildirisi! Yeni tarifeler belli oldu
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, bazı döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık bildirisi yayımladı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bildiriye göre, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, ahşap ürünlerinin ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği tespit edildi.

Bu kapsamda, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Bazı döşemeli ahşap ürünleri ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilirken, bu oran 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 30'a çıkarılacak.

Mutfak ve banyo dolaplarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi de 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 50'ye yükseltilecek.

Söz konusu tarife oranları 14 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

ABD ile ticaret anlaşması yapan büyük ekonomiler için tarife oranları daha düşük olacak. İngiltere'den gelen ahşap ürünlerine uygulanacak tarife yüzde 10'u, AB ve Japonya'dan gelen ürünlere uygulanacak tarife ise yüzde 15'i geçmeyecek.

