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Dünya

Trump'tan Beyaz Saray'a bırakılan kokain hakkında önemli iddia

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın, komplekse kokaini kimin soktuğunu yüzde 100 bildiğini öne sürdü.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:26 - Güncelleme:
Trump'tan Beyaz Saray'a bırakılan kokain hakkında önemli iddia
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Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, Amerikan kamuoyunun "Beyaz Saray'ın kokain hikayesi" ile ilgili bilgi sahibi olmak istediğini belirtti.

Kendisinin, Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kameralarının görüntülerini hızlıca temin ettiğini aktaran Trump, Beyaz Saray'da kokainin bulunduğu bölge başta olmak üzere çok sayıda güvenlik kamerası olduğuna işaret etti.

Trump, "(Kokaini bırakanın) Kim olduğunu yüzde 100 biliyorlar. Bu hususta bilgi vermezlerse, bu durum, bir Başkan'ın topyekun felaketine biraz hayat ve enerji vermek için kamera kayıtlarını yok ettikleri ve kokainin Hunter ile muhtemelen üçkağıtçı Joe tarafından kullanıldığı anlamına gelir." paylaşımında bulundu.

"Üçkağıtçı Joe Biden, FBI ve Adalet Bakanlığına Mar-a-Lago'daki evime hukuk dışı şekilde girmeleri emrini verdiğinde kokain mi kullanıyordu?" ifadesini kullanan Trump, kendisine açılan davalarla ilgili mevcut Başkan Biden, FBI ve Adalet Bakanlığına yüklendi.

- Beyaz Saray'da bulunan şüpheli maddenin kokain olduğu ortaya çıkmıştı

Trump, daha önce de Beyaz Saray'da kokain çıkmasıyla ilgili Başkan Biden ve bir dönem uyuşturucu kullanan oğlu Hunter Biden'a imada bulunmuş ve medyayı konuyu ele alış biçimi nedeniyle eleştirmişti.

Eski ABD Başkanı, Beyaz Saray'ın kokaini kimin soktuğu sorusunun cevabını bildiğini ancak bundan hoşlanmadıklarını ileri sürmüştü.

Beyaz Saray'da 2 Temmuz'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, kokainin, ziyaretçilerin de yoğun olarak kullandığı kompleksin oldukça işlek bir bölgesinde tespit edildiğini söylemişti.

Kokaini kimin Beyaz Saray'a soktuğu kamuoyunca hala bilinmezken, konuya ilişkin Gizli Servisin soruşturması devam ediyor.

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