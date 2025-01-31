Trump'tan Biden ve Obama yönetimlerine liyakat suçlaması

Beyaz Saray'a göre, Trump, başkent yakınlarındaki kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, "Bu şok edici olay, Obama ve Biden yönetimleri sırasında Federal Havacılık İdaresinde liyakat ve yeterliliği en aza indiren sorunlu ve muhtemelen yasa dışı kararları takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Obama yönetiminin, FAA'da işe alım odağını objektif yetenekten uzaklaştırmak adına adımlar attığını belirten Trump, kendisinin ilk başkanlık döneminde ise "en yüksek güvenlik standartlarına" ulaşmak için şartları yükselttiğini kaydetti.

Trump, ancak kendisinden sonra göreve gelen Biden yönetiminin, FAA'da "liyakate dayalı işe alımları korkunç şekilde reddettiğini", "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık taktikleri" uyguladığını ve "zihinsel engelli bireyleri" işe aldığını savundu.

Washington yakınlarındaki kazanın, FAA'nın önceliği olarak güvenlik ve yeterliliğin yükseltilmesi ihtiyacının altını "trajik" bir şekilde çizdiğini ifade eden Trump, göreve yeni başlayan Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve yeni atanan FAA Yönetici Vekili Christopher Rocheleau'ya geçen 4 yıl boyunca güvenlik protokollerinde yapılan tüm işe alım kararlarını gözden geçirmeleri ve yeterlilik standartlarını karşılamayan kişilerin yerlerinin değiştirilmesi dahil tavizsiz şekilde havacılık güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaları talimatını verdiğini vurguladı.

Trump, dün "kurumun 22 yıllık emektarı" diye nitelendirdiği Christopher Rocheleau'yu, FAA'nın Yönetici Vekili olarak atadığını duyurmuştu.

- TRUMP: "KULE UYARIYI ÇOK GEÇ YAPTI"

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde, Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.