18 Eylül 2025 Perşembe
Dünya

Trump'tan Biden'a Bagram Üssü tepkisi: Beceriksiz bir şekilde geride bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün stratejik önemine dikkat çekerek, burayı geri almak için çalıştıklarını açıkladı. Trump, üssün Çin'in nükleer tesislerine yakınlığına vurgu yaptı.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 18:47
Trump'tan Biden'a Bagram Üssü tepkisi: Beceriksiz bir şekilde geride bıraktı
İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Afganistan'la ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Trump, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan "çok beceriksiz" bir şekilde ve birçok yeri geride bırakarak ayrıldığını savunarak, bu durumu değiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bagram Hava Üssü'nün önemine dikkati çeken Trump, "Bu arada orayı geri almaya çalışıyoruz. Bu biraz son dakika haberi olabilir. Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." şeklinde konuştu.

Trump, daha önceki açıklamalarında da Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk ettiklerini ve bunun Biden yönetiminin suçu olduğunu savunmuştu.

TRUMP, AFGANİSTAN'DA KALAN EKİPMANLARI GERİ ALMAK İSTEMİŞTİ

ABD'de Joe Biden yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan'ı bırakarak Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

Tekrar göreve gelmesinden sonraki ilk kabine toplantısında konuşan Trump, "Arkamızda milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar değerinde ekipman, yepyeni kamyonlar bıraktık" ifadelerini kullanmış, ekipmanları geri almaları gerektiğini söylemişti.

Trump ayrıca Afganistan'ın ABD yapımı ekipmanları sattığını ileri sürmüştü.

