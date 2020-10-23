Trump'tan Biden'ı terleten soru: Çocukları kafeslere kim kapattı Joe?

star.com.tr 23 Ekim 2020 Cuma 16:52 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 16:52

Yaklaşan ABD Başkanlık seçimleri, Cumhuriyetçilerin adayı ve halihazırdaki başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ı yeniden karşı karşıya getirdi.

Başkanlık tartışmaları kapsamında Perşembe günü karşı karşıya gelen rakipler, birbirine çok zor sorular ve eleştiriler yöneltti.

Ancak, Joe Biden'ın 'göç ve göçmenler' ile ilgili uygulamaları eleştirmesi üzerine, Trump rakibini çok zor durumda bırakan bir soru yöneltti.

'ÇOCUKLARI KAFESLERE KİM KAPATTI JOE?'

Joe Biden, Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarını hedef alarak, sınırda çocukların ebeveynlerinden ayrıldığını söyledi. Biden, 'Bu 'kim olduğumuza dair her fikri ihlal ediyor. ABD'yi dünya çapında alay konusu yapıyor.' dedi.

Trump ise, göçmen çocukların ülkeye yasadışı yollardan 'kötü insanlar' ve 'karteller' tarafından getirildiğini savundu. Daha sonra Biden'ın başkan yardımcılığını yürüttüğü yönetimi tarafından yürürlüğe konulan sınır politikalarını hatırlatarak, çocukların kafeslere kapatıldığını hatırlattı.

Trump, Biden'ı işaret ederek, 'Eskiden 'Şu kafeslere bakın. Bunları Trump yaptırdı' derlerdi. Sonra 2014 yılında yapıldıkları ortaya çıktı. Çocukları kafeslere kim kapattı Joe? Yapacağını söylediği şeyi yapmadı. Bunu yapmaları için 8 yılı vardı. Koydukları ve birlikte yaptıkları birçok korkunç şeyden kurtulduk… Çocukları içeride tutmak için kafesler yapmaktan başka hiçbir şey yapmadı.' dedi.

ZOR SORUNUN DEVAMI MODERATÖRDEN: NEDEN YAPMADINIZ?

Moderatör Kristen Welker, konu üzerine araya girerek, Biden'dan 'önceki yönetimin göçmenlik reformunu neden uygulamadığını' açıklamasını istedi.

Biden ise, "Ben başkan değildim. Ben başkan yardımcısıydım. Ben sorumlu olduğumda işler farklı olacak. Bir hata yaptık, doğru yapmak çok uzun sürer. Birleşik Devletler başkan yardımcısı değil, Amerika Birleşik Devletleri başkanı olacağım.' dedi.

Biden, kendi göç sisteminin bir parçası olarak, başkanlığının ilk 100 günü içinde 11 milyondan fazla izinsiz göçmen için "vatandaşlığa giden yol" çizeceğine dair siz verdi. Ayrıca göçmen çocukların ülkede ikamet etmesini "derhal" onaylayacağını söyledi.

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