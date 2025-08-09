İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan BM hamlesi: Tammy Bruce'e kritik görev
Dünya

Trump'tan BM hamlesi: Tammy Bruce'e kritik görev

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'u, Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilci Yardımcılığı görevine aday gösterdi. Trump, Bruce'un ikinci dönem başından bu yana “üstün başarılarla” görev yaptığını vurguladı.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 23:21 - Güncelleme:
Trump'tan BM hamlesi: Tammy Bruce'e kritik görev
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'u Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler'deki (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Bruce'un adaylığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bruce'u büyükelçi sıfatıyla ABD'nin BM'deki Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini belirten Trump, "İkinci dönemimin başından beri Tammy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak üstün başarılarla görev yapmaktadır ve bu görevde harika bir iş çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Trump, "Birleşmiş Milletler'de ülkemizi mükemmel bir şekilde temsil edecektir. Tebrikler Tammy." değerlendirmesini paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.