Trump'tan BM hamlesi: Tammy Bruce'e kritik görev

ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'u Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler'deki (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Bruce'un adaylığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bruce'u büyükelçi sıfatıyla ABD'nin BM'deki Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini belirten Trump, "İkinci dönemimin başından beri Tammy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak üstün başarılarla görev yapmaktadır ve bu görevde harika bir iş çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Trump, "Birleşmiş Milletler'de ülkemizi mükemmel bir şekilde temsil edecektir. Tebrikler Tammy." değerlendirmesini paylaştı.