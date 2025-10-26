Trump'tan BM'ye gönderme: Barış yapma konusunda onlardan çok daha iyiyim

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'da düzenlenen "Tayland-Kamboçya Barış Zirvesi"nde yaptığı açıklamada, "İki ülke arasında yaşanan kan dökülmesinin ardından birçok telefon görüşmesi yapıldı, ancak yönetimim bunu durdurdu. Barış anlaşmaları yapma konusunda Birleşmiş Milletler'den çok daha iyiyim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya seyahatinin ilk ayağı olan Malezya'da, Kamboçya ile Tayland arasındaki askeri anlaşmazlıkları sona erdirmeyi amaçlayan barış zirvesine katıldı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in hazır bulunduğu zirvede Kamboçya ile Tayland arasında ortak ateşkes anlaşması imzaladı. Zirvede söz alan Trump, Tayland Kralı Vajiralongkorn'un annesi Kraliçe Sirikit'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. ABD başkanı, Tayland ve Kamboçya arasındaki "tarihi" anlaşmada oynadığı rol için Malezya Başbakanı İbrahim'e de teşekkür etti. Barışa vesile olacak bu zirvenin "çok heyecan verici" olduğunu ve milyonlarca insanın hayatını kurtaracağını söyleyen Trump, "Bu, Kamboçya ile Tayland arasındaki askeri çatışmayı sona erdirecek tarihi bir anlaşmayı imzalarken, Güneydoğu Asya halklarının tamamı için çok önemli bir gün. Amerika Birleşik Devletleri adına, bu çatışmanın çözülmesine yardımcı olmaktan ve gururlu, bağımsız ulusların güvenlik, emniyet ve barış içinde refah içinde gelişebileceği bir bölgesel gelecek inşa etmekten gurur duyuyorum" dedi.

Temmuz ayında Tayland ve Kamboçya arasında yaşanan çatışmaların ardından masada bulunan dörtlü arasında yoğun bir telefon trafiği yaşandığını aktaran Trump, ABD yönetiminin çabaları sayesinde bu çatışmaların sona erdiğini hatırlattı. Trump, iki ülke liderlerinin birbirine saygı duyması nedeniyle barış anlaşmasına giden sürecin kolaylaştığını vurguladı. Dünya genelindeki birçok çatışmanın son bulmasında rol oynadığını hatırlatan ve Tayland ve Kamboçya arasında varılan barış anlaşmasındaki rolüne dikkat çeken Trump, "Bunu yapmayı seviyorum. Yani, buna hobi dememeliyim çünkü hobiden çok daha ciddi bir şey ama iyi olduğum bir şey ve yapmayı sevdiğim bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

"YÖNETİMİM BUNU DURDURDU"

Tayland ve Kamboçya arasında imzalanan barış anlaşmasının "milyonlarca hayat kurtarabileceğini" vurgulayan Donald Trump, "İki ülke arasında yaşanan kan dökülmesinin ardından dördümüz arasında birçok telefon görüşmesi yapıldı, ancak yönetimim bunu durdurdu" diye konuştu.

Trump, "sona erdirdiği" savaşlara ilişkin konuşarak, "8 ayda 8 savaşı bitirdim. Pakistan ile Afganistan'ın yeniden çatışmaya başladığını duydum ama bunu çok hızlı bir şekilde çözeceğim. Pakistan Mareşali ve Başbakanı harika insanlar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmaları yapma konusunda çok başarılı olduğunu belirterek, bu konuda Birleşmiş Milletler'den "çok daha iyi" olduğunu söyledi.

ABD İLE TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA TİCARET ANLAŞMALARI

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise barış anlaşmalarını gerçeğe dönüştürme yolundaki "kararlı liderliği" ve "yorulmak bilmeyen çabaları" için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Manet, "Bir anlaşmazlık ne kadar zor ve karmaşık olursa olsun, barışçıl yollarla çözülmelidir" şeklinde konuştu. Manet ayrıca anlaşmadaki yardımları için Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e de teşekkür etti.

Tayland-Kamboçya arasında varılan ortak ateşkes anlaşmasının ardından, ABD ile Tayland ve Kamboçya arasında ticaret anlaşmaları imzalandı.