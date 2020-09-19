star.com.tr 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:40

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Bemidji kentinde kalabalığa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Obama döneminde ABD silah projelerini çaldığını ileri sürdü.



Trump buradaki konuşmasında, 'Biliyorsunuz, süper hipersonik füzeleri var. Geleneksel bir roketten beş kat daha hızlı. Bizim bundan çok daha hızlı seyreden bir silahımız var. Ama Rusya bu bilgiyi Obama yönetiminden aldı, Rusya bu bilgiyi çaldı. Bunu biliyor muydunuz, biliyor muydunuz? Rusya bu bilgiyi aldı ve sonra füzeyi geliştirdi." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı ortasında Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende konuşan Trump, ABD'nin şu anda mevcut olan diğer füzelerden 17 kat daha hızlı bir "süper muhteşem füze" üzerinde çalıştığını söyleyerek ayrıntı vermemişti.

İnsanlığın bildiği en güçlü silahı geliştirdik. Bu doğru. Sadece dünyadaki en güçlü silaha sahip olduğumuzu söylüyorum ve bunun ne tür bir silah olduğunu bile söylemeyeceğim. Bunu bilmeseniz iyi olur. Tanrı onu kullanmak zorunda kalmamıza izin vermesin. Ama şimdiye kadar insanoğlunun geliştirdiği en güçlü silaha sahibiz.

Trump Bemidji'deki konuşmasında da, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en güçlü silahına sahip olduğunu yineledi ve yine detay vermekten kaçındı.

Ancak, Trump son zamanlarda, ülkesinin hipersonik silah üretimi konusunda Rusya ve Çin'in gerisinde kaldığını eleştirerek savunma bütçeleri oluşturmuştu.

7 Aralık 2019'da Pentagon'un başındaki isim Mark Esper, ABD'nin kendisini bu alanda 'kendini yakalama' çabasında olduğunu kaydetti. Kara, hava ve deniz tabanlı hipersonik mühimmatların geliştirilmesi için 2020'de finansmanı iki katına çıkaracağını açıkladı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, şu anda ordunun ihtiyaçları doğrultusunda 9 proje yürütülüyor. Birkaç prototipin uçuş testleri için planlanan tarih 2020...

Rusya'nın ise Avangard hipersonik seyir füze sisteminin ilk füze alayı, 2019'un sonlarında Rusya'da hizmete başladı. Bunun dışında Rusya'nın Zirkon hipersonik anti-gemi ve Sarmat stratejik balistik füzesi gibi silah sistemlerinin de hipersonik hızda ilerlediği belirtiliyor.

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