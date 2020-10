26 Ekim 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:03

Trump kampanyasının websitesi 'How To Spot A Zombie: Joe Biden Edition' (Bir zombiyi nasıl fark edersiniz: Joe Biden sürümü) isimli kamu spotu yayımladığını, böylece Cadılar Bayramı sezonu boyunca doğal ortamında bir zombinin nasıl fark edileceğine dair ipuçları sunduğunu duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, reklamda bir bireyin zombi olduğunu gösteren saldırgan davranışlar, insan eti için iştah duyma ve abuk sabuk homurtularla iniltiler gibi belirtilerin sıralandığı dile getirildi.

'JOE BİDEN BAŞKANLIĞINDAN DAHA ÜRKÜTÜCÜ NE OLABİLİR?'

Reklamın seçmenleri Başkan Donald Trump için oy atmaya ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden gibi zombileri Beyaz Saray'dan uzak tutmaya çağırdığı kaydedilerek "Sonuçta, bir Joe Biden başkanlığından daha ürkütücü ne olabilir?" diye soruldu.

'WALKİNG DEAD DİZİSİNİN ARALARINDA YAYIMLANACAK'

"Fear the Walking Dead" ve "The Walking Dead: World Beyond" isimli zombi dizilerinin aralarında yayımlanacağı belirtilen reklamda, Biden'ın hareketlerinin görüntüleri eşliğinde zombi belirtilerine yer veriliyor.

YouTube'da yayımlanan ve yoğun ilgi gören videonun altına genelde olumlu yorumlar geldi:

"Trump'ı ister sev istersen ondan nefret et, ama bunun komik olduğunu inkar edemezsin."

"Başkan ile ekibi artık tam anlamıyla komedyen oldu, bu harika."

"Yalnızca En Büyük Trol Başkanı, Demokrat rakibine karşı zombi karşıtı reklam yayımlayabilirdi."

Kovid-19 geçiren ve testleri çıkan Donald Trump ile first lady Melania Trump, Beyaz Saray'da çocuklara Cadılar Bayramı partisi de verdi.

Çocukların korku alemi kahramanlarının kıyafetlerine büründüğü partide yüzlerce süper kahraman, iskelet, zombi geçit yaptı. Askeri bandonun Michael Jackson'ın Thriller şarkısı gibi ortama uygun müzikler çaldığı partinin en korkutucu kişilikleri olarak Donald-Melania Trump çiftinin benzerleri öne çıktı. Maske takmayan Başkan ile first lady sosyal mesafeyi koruyarak maske takan küçük 'doppaelgaenger'leriyle poz verdi.