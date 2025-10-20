İSTANBUL 20°C / 11°C
Dünya

Trump'tan Çin ile ticaret mesajı... ''Çok adil bir anlaşmaya varacağız''

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 'çok adil' bir anlaşmaya varacaklarını ve 'çok güçlü bir ticaret anlaşması' yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Trump'tan Çin ile ticaret mesajı... ''Çok adil bir anlaşmaya varacağız''
ABONE OL

Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin ile ilgili sorulara da yanıt veren Trump, Çin'in kendilerine karşı çok saygılı olduğunu ve gümrük vergileri olarak muazzam miktarda para ödediklerini söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de bir araya geleceğini belirterek, neler yapabileceklerine bakacaklarını ifade etti.

Şi ile muhtemelen "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını düşündüğünü aktaran Trump, "her iki ülke için de iyi olacak bir şey" üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Trump, "Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız." dedi.

Bir anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını yineleyen Trump, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar." diye konuştu.

Trump, Çin'e davet edildiğini de belirterek, gelecek yılın başlarında bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını dile getirdi.

