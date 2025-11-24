İSTANBUL 17°C / 8°C
Trump'tan Çin ziyareti sinyali: İlişkilerimiz son derece güçlü

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Şi'nin daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 21:37 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile az önce çok verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık. Çin'le ilişkilerimiz son derece güçlü." ifadelerini kullandı.

Üç hafta önce Güney Kore'de Şi ile yaptıkları görüşmeye atıf yapan Trump, "Artık büyük resme odaklanabiliriz. Bu kapsamda, Devlet Başkanı Şi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında ilerleyen aylarda ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Şi ile yakın iletişim halinde olma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

İki lider telefonda görüştü

