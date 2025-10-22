İSTANBUL 22°C / 15°C
Dünya

Trump'tan Çin'e gözdağı... Gümrük vergisi yüzde 155'e çıkarıldı

İki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre sonra bu görüşmenin 'belki de gerçekleşmeyebileceğini' ifade etti. Öte yandan Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 155'e çıkarıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyelerine öğle yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşme konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Çin ile gümrük vergileri konusunda müzakerelerin sürdüğünü ve halen bu ülkeye yüksek oranda gümrük vergisi uyguladıklarını söyledi.

Konuşmasının başında, "İki hafta içinde Güney Kore'ye gidip Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğim. Güney Kore'de buluşacağız. Birçok konuyu konuşacağız. Bu müzakerelerde iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullanan Trump'ın konuşmasının devamı ise soru işaretlerine neden oldu.

ABD Başkanı, Çin'le ilgili diğer değerlendirmelerinde, Şi ile görüşmesinin olmayabileceğini ima ederek "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." dedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Onunla iyi bir anlaşma yapabileceğimi umuyorum ama bu anlaşma adil olmalı." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Güney Kore'de 31 Ekim-1 Kasım arasında yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

"VERGİ TARİFESİNİ YÜZDE 155'E ÇIKARDI"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik yeni gümrük vergileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanacak vergilerin "yaklaşık yüzde 155" seviyesinde olacağını söyledi.

  • Gümrük vergisi

