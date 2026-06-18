İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4523
  • EURO
    53,2952
  • ALTIN
    6339.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan ''çip'' duyurusu: Apple ve Intel güçlerini birleştiriyor
Dünya

Trump'tan ''çip'' duyurusu: Apple ve Intel güçlerini birleştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın çiplerini Amerika'da tasarlamak ve üretmek üzere Intel ile birlikte çalışmayı kabul ettiğini bildirdi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Trump'tan ''çip'' duyurusu: Apple ve Intel güçlerini birleştiriyor
ABONE OL

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın güvendiği teknoloji Amerika'da icat edildi. Aptal başkanlar ekonomimizin kıymetini bilmediler ve Tayvan ile diğer ülkelerin yarı iletken fabrikalarımızı çalmasına izin verdiler. Sanayilerimizi gümrük vergileriyle korumayı unuttular." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci kez göreve geldiğinde yarı iletken endüstrisinin ABD'ye geri dönmesine ihtiyaç olduğunu gördüğünü kaydeden Trump, çipleri tasarladıklarını ancak onları da üretmeleri gerektiğini belirtti.

Trump, "Bu yüzden Intel'e yardım etmeye karar verdim, çünkü çiplerimizi tam burada, Amerika'da tasarlamalı ve üretmeliyiz. İlk olarak, Nvidia'nın gelmesine yardımcı olduk ve onlar da birinci seviye çiplerini Intel ile birlikte üretmeyi kabul ettiler. Ardından Elon (Musk), Intel'in teknoloji ekibiyle birlikte tasarlanan, dünyanın en büyük çip fabrikası olan TerraFab'ı kurmayı kabul etti. Ve son olarak, Apple da çiplerini Amerika'da tasarlamak ve üretmek için Intel ile çalışmayı kabul etti." ifadelerini kullandı.

Intel'e hisselerinin yüzde 10'u karşılığında yardım etmeye karar verdiklerini anımsatan Trump, bu teklifi yaptıklarında şirketin değerinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu, şu an ise 600 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Pedalları karıştırdı, dükkana daldı! ''İçeri girmesine rağmen hala gaza basıyordu''

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.