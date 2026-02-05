İSTANBUL 14°C / 11°C
Dünya

Trump'tan Clinton çıkışı! Epstein soruşturmasından rahatsız oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyaları kapsamında eski Başkan Bill Clinton'a yönelik yürütülen soruşturmadan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

5 Şubat 2026 Perşembe 09:57
Trump'tan Clinton çıkışı! Epstein soruşturmasından rahatsız oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyalar kapsamında eski Başkan Bill Clinton'a yönelik yürütülen soruşturmadan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e ilişkin soruşturma dosyaları, bunların bir kısmının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından ABD'de yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Trump, NBC Nightly News programına verdiği röportajda, Epstein dosyası kapsamında eski ABD Başkanı Clinton hakkında yürütülen incelemeye değindi.

Soruşturmadan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Trump, "Bill Clinton'a karşı birilerinin harekete geçmesi beni rahatsız ediyor. Onu severim, hala da severim." dedi.

Trump, Clinton'ın kendisine yaklaşımını olumlu bulduğunu ve geçmişte kendisine yönelik soruşturmaları hatırlatarak, bu tür süreçlerin kişileri yıprattığını belirtti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Epstein dosyalarına ilişkin soruşturması kapsamında ifade vermeyi kabul etmişti.

Komite Başkanı James Comer, Bill Clinton'ın 27 Şubat'ta, Hillary Clinton'ın ise 26 Şubat'ta kapalı oturumda, görüntülü ve tutanaklı şekilde ifade vereceğini açıklamıştı.

- JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

