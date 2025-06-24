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Dünya

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: İsrail'den memnun değilim

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, Tel Aviv yönetiminin tavrından hiç memnun olmadığını açıkladı.

AA24 Haziran 2025 Salı 14:34 - Güncelleme:
Trump'tan çok konuşulacak açıklama: İsrail'den memnun değilim
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu bildirdi.

"İSRAİL'DEN MEMNUN DEĞİLİM"

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğuna işaret etti.

İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, "İsrail'den memnun değilim." şeklinde konuştu.

"İSRAİL, (İRAN'A) O BOMBALARI ATMA. ATARSAN BU BÜYÜK BİR İHLAL OLUR"

Trump, İran'a saldırmaması konusunda İsrail'e çağrı yaparak, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur." ifadelerini kullandı.

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