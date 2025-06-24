ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu bildirdi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğuna işaret etti.

İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, "İsrail'den memnun değilim." şeklinde konuştu.

"İSRAİL, (İRAN'A) O BOMBALARI ATMA. ATARSAN BU BÜYÜK BİR İHLAL OLUR"

Trump, İran'a saldırmaması konusunda İsrail'e çağrı yaparak, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur." ifadelerini kullandı.

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