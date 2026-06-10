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Dünya

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Çok güçlü bir lider

ABD Başkanı Donald Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan benim iyi bir dostum onunla çalışmayı seviyorum. Erdoğan çok güçlü bir lider' dedi.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Çok güçlü bir lider
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Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Trump, İsrailli bir muhabirin "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye'ye F-35 satacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz eden Trump, "Erdoğan çok iyi bir dostum. Güçlü bir lider. Böyle bir şey duysaydım kendisini arardım" dedi.

Trump ayrıca, "O bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Harika anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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