Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Çok sayıda lider, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları göndermeye devam ediyor. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisine ait olan sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük ve hak ettiği zaferle ilgili tebrik ediyorum. Onu iyi tanıyorum, iyi bir arkadaş. Önem ve saygınlıkta seviye arttırdığı ülkesini ve Türkiye'nin müthiş halkını ne kadar sevdiğini doğrudan biliyorum" dedi.