İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum” dedi.

IHA28 Mayıs 2023 Pazar 23:18 - Güncelleme:
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
ABONE OL

Çok sayıda lider, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları göndermeye devam ediyor. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisine ait olan sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük ve hak ettiği zaferle ilgili tebrik ediyorum. Onu iyi tanıyorum, iyi bir arkadaş. Önem ve saygınlıkta seviye arttırdığı ülkesini ve Türkiye'nin müthiş halkını ne kadar sevdiğini doğrudan biliyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.