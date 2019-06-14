Trump’tan danışmanı Comway'i kovması istendi ABD Özel Müşavirlik Bürosu (OSC), Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway'i hükümet çalışanlarının siyasi faaliyetlerini sınırlayan bir yasayı ihlal ettiği için kovmasını tavsiye etti. Beyaz Saray sözcüsü ise ajansın raporunun derinden kusurlu olduğunu iddia etti.