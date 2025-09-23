İSTANBUL 27°C / 16°C
  Dünya
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Trump'tan, Devlet Başkanı Milei'ye tam destek: Arjantin'i yeniden büyük yapmamız gerekiyor

Ekim ayında Arjantin'de yapılacak seçimler hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi desteklediğini ifade etti.

23 Eylül 2025 Salı 22:33
Trump'tan, Devlet Başkanı Milei'ye tam destek: Arjantin'i yeniden büyük yapmamız gerekiyor
ABONE OL

ABD Başkanı Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Milei, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Milei ile görüşmesinde, Arjantin Devlet Başkanı'nın seçilmesine destek verdiğini "Sık sık yapmadığım bir şey yapıyorum. Ona tam destek veriyorum." sözleriyle açıkladı.

"ONU DESTEKLEMEK BİR ONURDUR"

Trump, Milei'nin ekonomik reformlarından da övgüyle bahsederek, "O da bizim gibi bir karmaşa miras aldı ve bunu düzeltmek için çok iyi şeyler yaptı. Arjantin'i yeniden büyük yapmamız gerekiyor, bu yüzden onu desteklemek bir onurdur." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei de Trump'a güçlü desteği için teşekkür etti.

