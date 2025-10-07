İSTANBUL 19°C / 14°C
Trump'tan dikkat çeken Altın Kubbe mesajı: İnanılmaz bir şey

'Altın Kubbe' (Golden Dome) savunma projesi için 'İnanılmaz bir şey' açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Kanada'nın, projede yakın işbirliği halinde çalıştığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlarken ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ve Kanada'nın "Altın Kubbe" (Golden Dome) savunma projesinde beraber çalıştığına işaret ederek, "Çok yakın işbirliği içinde olduğumuz bir konu Golden Dome. Bu bir koruma mekanizması. Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey." değerlendirmesini yaptı.

"GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR TEKNOLOJİ"

ABD Başkanı, Kanada ile birçok ortak alanda beraber çalıştıklarını kaydederek, "İki ülke için Golden Dome üzerinde birlikte çalışacağız ve bu proje çok önemli olacağını düşündüğüm bir şey. Bu korumaya sahip olmak istiyoruz. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji." dedi.

Trump, mayıs ayında kamuoyuna duyurduğu proje ile ilgili olarak, sistemin kendi görev süresi bitmeden 3 yıl gibi bir sürede hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

Trump ayrıca, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." ifadesini kullanmıştı.

