ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarla İran, Lübnan ve bölgesel güvenlik gündemine ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi. Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile bir araya gelmeye hazır olduğunu ifade ederken, anlaşma sağlanamazsa askeri güç kullanımından çekinmeyeceğini açıkça ortaya koydu. Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinden Lübnan'daki Hizbullah temaslarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapan Trump'ın sözleri uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TRUMP'TAN HAMANEY'E GÖRÜŞME KAPISI AÇILDI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinliğin ardından dış politika ve İran gündemini değerlendirdi.

İran'la bir anlaşma yapmaya yakın olduklarını kaydeden Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul edeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların büyük kısmının zaten temizlendiğini anlatan Trump, anlaşma sağlanır sağlanmaz boğazın gemi trafiğine açılacağını vurguladı.

Trump, İran'la anlaşma noktasında ülkenin lideri Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Onunla görüşmek istemiyorum, ama görüşürsem, onunla tanışmaktan onur duyarım; bir anlaşmaya varabilir miyiz bunu görmek isterim. Eğer anlaşırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir." şeklinde yanıt verdi.

Olası bir Trump-Hamaney görüşmesinin Beyaz Saray'da olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Trump, bu konuları henüz görüşmediklerini ifade ederek yanıtladı.

"YA ANLAŞMA YA DA SAVAŞLA KAZANACAĞIZ" RESTİ

ABD Başkanı, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savunarak, "Bir şekilde kazanacağız, ya kağıt üzerinde (anlaşma yoluyla) kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız." dedi.

Bununla beraber İran'ı Venezuela ile kıyaslayan Trump, İran'ın çok daha zor bir başlık olduğunu ve askeri açıdan Venezuela'daki gibi olmadığını vurguladı.

"Burası (İran) Venezuela gibi değil; oraya girip biraz kalıp çıkarsın, burası ise farklı." diyen Trump, İran'da kapsamlı askeri operasyon yapabilmenin çok daha ağır bir askeri sevkiyatı gerektirdiğini ifade etti.

Trump, "İran, Amerikan askerlerini öldürürse bu ülkeye yeniden saldırır mısınız?" şeklindeki bir soruya ise, "Eğer (İran) askerlerimizi öldürseydi, sanırım hiç tereddüt etmeden saldırılara yeniden başlardım." diye yanıt verdi.

HİZBULLAH'TAN TRUMP'A TELEFON: "ARTIK DURALIM" TEKLİFİ

Öte yandan Trump, Lübnan konusunda hem Hizbullah tarafıyla hem de İsrail tarafıyla görüştüğünü ve barış anlaşmasına yönelik olumlu bir sürecin içinde olduklarını dile getirdi.

"Hizbullah bizi aradı ve artık durmaya ne dersiniz dediler. Bence orada bazı olumlu gelişmeler yaşanacak. Lübnan'da biraz barışın sağlanabilmesi gerçekten çok güzel olurdu." diyen Trump, bu konuda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de net bir şekilde konuştuğunu söyledi.

İRAN'A ASKER GÖNDERME PLANI "ÇOK RİSKLİ" BULUNARAK RAFA KALKTI

Diğer yandan Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması için ABD askerlerini İran topraklarına gönderme fikrini tartıştıklarını, ancak bu tür bir askeri operasyonun "çok riskli" olduğuna karar verip bundan vazgeçtiklerini anlattı.

Trump, bununla beraber, İran'daki nükleer kalıntıların çıkarılması konusunda İran'ın kendileri ile işbirliği yapacağını düşündüğünü belirtti.