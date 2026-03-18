İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2265
  • EURO
    51,0995
  • ALTIN
    6945.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Trump'tan dikkat çeken Hürmüz Boğazı planı... ''Müttefikleri harekete geçirecek'' adım
Trump'tan dikkat çeken Hürmüz Boğazı planı... ''Müttefikleri harekete geçirecek'' adım

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirip burayı kullanan ülkelere vermeleri halinde 'tepkisiz müttefiklerinin' derhal harekete geçeceğini iddia etti. Trump, ABD'nin boğazı kullanmadığını vurgularken, ABD-İsrail saldırılarında İran'daki ölü sayısı 1348'i aştı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 15:08
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların ardından Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir tartışma başlattı. Trump'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj, ABD'nin müttefiklerine yönelik sert bir uyarı niteliği taşıdı ve uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

TRUMP'TAN MÜTTEFİKLERE HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNDEN SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerine geçirmeleri ve burayı kullanan ülkelere vermeleri halinde "tepkisiz müttefiklerinin hızla harekete geçeceğini" iddia etti.

Trump, sosyal medya hesabından, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından gemi trafiği sert şekilde düşen Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı.

"İran Terör Devleti'nden geriye kalanı bitirdiği" ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü, "burayı kullanan ülkelere verdiği" bir senaryoyu değerlendiren Trump, "Bu, tepkisiz 'müttefiklerimizden' bazılarını hızla harekete geçirirdi." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin ise Hürmüz Boğazı'nı kullanmadığını vurguladı.

ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1348'İ AŞTI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.