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Trump’tan dikkat çeken papaz ataması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray hakkında yaptığı açıklamalarıyla ABD gündeminde konuşulan papaz Paula White’i dini ve ruhani danışmanı olarak atadı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın aktardığı bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray hakkında yaptığı açıklamalarıyla ABD gündeminde konuşulan papaz Paula White’i dini ve ruhani danışmanı olarak atadı.
 
“BAŞKANA HAYIR DİYEN TANRIYA HAYIR DER”
 
Beyaz Saray’ın kutsal bir yer olduğunu söyleyen papaz Paula White, başkana hayır demenin tanrıya karşı gelmeyle aynı durum olduğunu belirtiyor. Papaz aile kurumunu önemine dikkat çekerken kendisi daha önce üç kere evlilik yaptı.

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