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Dünya

Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Her şeyi olduğu gibi anlatacağım

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 'Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım' paylaşımı ile dikkat çekti.

IHA3 Mart 2025 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Her şeyi olduğu gibi anlatacağım
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.

"YARIN BÜYÜK BİR GECE OLACAK"

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" diyerek dikkat çekti.

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