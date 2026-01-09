Trump, sosyal medya hesabından, Venezuela'ya ilişkin paylaşım yaptı.

Maduro bahane, petrol şahane Venezuela'nın "barış arayışı" göstergesi olarak çok sayıda siyasi suçluyu serbest bırakmaya başladığını belirten Trump, bunun "çok akıllıca ve önemli bir jest" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD ve Venezuela'nın, özellikle petrol ve gaz altyapısının "çok daha büyük ve modern şekilde" inşası konusunda işbirliği yaptığına işaret ederek, "Bu işbirliği dolayısıyla daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim." ifadesini kullandı.

"Bu saldırılara artık ihtiyaç kalmadı gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunan Trump, tüm gemilerin "güvenlik ve emniyet" gerekçesiyle de yerinde kalacağını açıkladı.

Trump, gün içerisinde Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini yineleyerek, "En az 100 milyar dolar yatırım yapılacak." ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.