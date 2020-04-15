Trump'tan DSÖ'ye büyük darbe! 'Gizlediniz' dedi ve talimatı verdi

star.com.tr 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:58 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 08:07

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinden çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüsle mücadele sürerken, ABD DSÖ'ye sağladığı fonu kesti.

Kararı duyuran Trump, Salı günü bir Beyaz Saray brifinginde, 'Bugün yetkililere, Dünya Sağlık Örgütü'nün finansmanını durdurulması talimatı verdim.' dedi.

DSÖ'nün zamanında ve şeffaf bir şekilde bilgi vermediğini, araştırma yapıp dünya kamuoyu ile paylaşmadığını ileri süren ABD Başkanı, kuruluşun Kovid-19 yayılmasını ciddi şekilde etkileyen yanlış yönlendirmelerde rolü olduğunu söyledi.

'ÇİN'İN VERDİĞİ BİLGİLERLE ÇELİŞEN VERİLERİ ARAŞTIRMADI'

DSÖ'nün Covid-19 salgınının ilk aşamasında Pekin'deki yetkilileri suçlama korkusu nedeniyle hayati verileri gizlediğini söyleyen Trump, 'DSÖ, Wuhan'daki Çin hükümetinin resmi verileriyle çelişen bazı kaynaklardan gelen güvenilir raporları araştıramadı.' dedi.

Trump ilk olarak geçtiğimiz hafta 'Çin merkezli' hale geldiğini söyleyerek DSÖ’nün fonlarını kesmeyi gündeme getirdi.

DSÖ'ye en büyük fonu sağlayan ABD, her yıl 400 ila 500 milyon dolar kadar destek sağlıyor. ABD Başkanı şimdi, bu paranın boşa gittiğine dair derin endişeleri olduğunu söyledi.

'KARAR DAHA FAZLA CESET TORBASI DEMEK'

Dünya Sağlık Örgütü ve Pekin, salgınla ilgili verilerin doğru zamanda paylaşıldığını, zaman çizelgesinde bilgi paylaşımının adım adım detaylandırılabileceğini savunuyor.

Çinli yetkililer ayrıca, sağlık otoritelerinin Wuhan'daki salgını anlamak ve kontrol altına almak için en başından beri uluslararası toplumla birlikte çalıştıklarını söyleyerek “örtbas” suçlamalarını defalarca reddetti.

Başkan Trump’ın DSÖ fonunu durdurma tehdidiyle ilgili açıklama yapan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'Bu karar sadece daha fazla ceset torbası demek. Salgını siyasallaştırmayın.' dedi.

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