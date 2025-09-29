İSTANBUL 18°C / 13°C
Dünya

Trump'tan dünya sinemasına rest: Filmlere yüzde 100 tarife geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den 'çalındığını' belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

29 Eylül 2025 Pazartesi 16:29
Trump'tan dünya sinemasına rest: Filmlere yüzde 100 tarife geliyor
Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" gibi ABD'den "çalındığını" vurgulayan Trump, "California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı." ifadesini kullandı.

"ABD DIŞINDA YAPILAN TÜM FİLMLERE YÜZDE 100 TARİFE UYGULAYACAĞIM"

Donald Trump, "Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.

