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Dünya

Trump'tan ekonomik savaş hamlesi: Mühlet verdi! Çin'e büyük tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34 vergi artışını geri çekmemesi durumunda 9 Nisan'da yüzde 50 ek vergi getireceğini açıkladı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 18:34 - Güncelleme:
Trump'tan ekonomik savaş hamlesi: Mühlet verdi! Çin'e büyük tehdit
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Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti.

Trump, Çin'in halihazırda "rekor düzeyde" olan gümrük tarifeleri, parasal olmayan tarifeler, şirketlerin sübvansiyonu ve uzun vadeli büyük para birimi manipülasyonuna ek olarak yüzde 34 oranında misilleme tarifeleri duyurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak."

Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakerelerin derhal başlayacağını ifade etti.

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