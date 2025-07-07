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Dünya

Trump'tan Elon Musk'a yeni parti tepkisi: Can sıkıcı

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş adamı Elon Musk'ın üçüncü bir parti kurma çalışmalarından hoşnut olmadığını belirterek, bu fikrin 'can sıkıcı' olduğunu söyledi.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 07:01 - Güncelleme:
Trump'tan Elon Musk'a yeni parti tepkisi: Can sıkıcı
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Trump, bir havaalanında gazetecilere, Musk'un üçüncü parti kurma fikrini "saçma" bulduğunu anlatarak, iş adamının bu yöndeki çabalarını eleştirdi.

Uçağına binmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, "Sanırım üçüncü bir parti kurma fikri can sıkıcı." ifadesini kullandı.

Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgularken, üçüncü bir partinin "karışıklığa yol açacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Musk, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD'nin bağımsızlık gününün kutlandığına atıfta bulunarak, "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır." ifadesini kullanmıştı.

Musk X'te, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorusuyla başlattığı anketin sonuçlarını paylaşmış ve her 3 Amerikalıdan ikisinin bu soruya "evet" cevabı verdiğini belirtmişti.

- TRUMP, SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI TEXAS'I CUMA GÜNÜ ZİYARET EDECEK

ABD Başkanı Trump, sel felaketinin yaşandığı Texas'ı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna, "Muhtemelen cuma günü." cevabını verdi.

Sel felaketiyle ilgili bilgilendirmenin yetersizliği konusunda Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) adlı kuruluşu suçlamadığını ifade eden Trump, nehir kenarında kurulan çadırlarda hayatını kaybeden öğrenciler dolayısıyla suçlanan kamp görevlilerine de sorumluluk yüklemedi.

Trump, bu tarz bir felaketin yüz yılda bir yaşandığına dikkati çekti.

Öte yandan ABD Başkanı, Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan gemiyle ilgili kendisine bilgilendirme yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bu gece veya yarın size bir rapor vereceğiz." dedi.

ABD basını, Kızıldeniz'de Liberya bandıralı bir geminin saldırıya maruz kaldığı, alev alan gemideki mürettebatın gemiyi terk ettiği bilgilerine yer vermişti.

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