Trump'tan Elon Musk'a yeşil ışık: İstediğin kadar kalabilirsin

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumluluğunu üstlenen Musk'ın durumu hakkında konuştu.

Trump, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerindeki görevlerine odaklanmak için yakında hükümetteki görevinden ayrılacağı belirtilen Musk'a hitaben, "Burada istediğin kadar kalabilirsin." dedi

ABD Başkanı Trump, Musk'ın federal hükümetin küçültülmesi ve israfın önlenmesi gibi konularda ciddi bir rol oynadığını vurgulayarak, "Elon Musk'a çok büyük haksızlıklar yapıldı. Gerçekten çok fedakarlık yaptı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Musk ise DOGE kapsamı altında şu ana dek hükümette yaklaşık 160 milyar dolarlık tasarruf sağladıklarını ve bu miktarın daha da artacağını belirtti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Musk'ın Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerindeki görevlerine odaklanmak için yakın zamanda hükümetteki resmi görevinden ayrılması bekleniyor.