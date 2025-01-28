Trump'tan 'en önemli adımlardan biri' çıkışı: Sadece iki cinsiyet var

ABD Başkanı Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin katıldığı parti buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Görevinin ilk haftasında birçok önemli başkanlık karanamesine imza attığını anlatan Trump, en önemli adımlarından birinin de trans bireylerle ilgili adımı olduğunu belirtti.

Trump, "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası haline getirdim. Açıkçası bu zor bir karardı." dedi.



20 Ocak Pazartesi günü Beyaz Saray'da görevine başlayan Trump, aynı gün imzaladığı kararname ile federal hükümetin sadece erkek ve kadın olarak iki biyolojik cinsiyeti tanımasını zorunlu kılmış ve trans bireylerin federal kurumlarda düzenlenen kadın sporlarına katılmasını yasaklamıştı.

TRUMP'TAN KONGRE'YE "SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN İLAVE KAYNAK" ÇAĞRISI

Trump, başkanlığının en önemli iç politika başlıklarından birinin ABD-Meksika sınırının güvenliği olduğunu ve başkanlığının ilk gününde imzaladığı kararnamelerle bu konuda net adımlar attığını vurguladı.

"Önümüzdeki haftalarda, ABD'nin egemen sınırlarını tamamen ve kalıcı olarak yeniden tesis etme planlarımızı finansal olarak ele alan bir tasarı üzerinde Kongre ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diyen Trump, alacakları ilave tedbirlerden bahsetti.

Trump, "Bu tasarı, sınır güvenliği personelinde rekor bir artış için kapsamlı finansmanı ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ve sınır devriyesi için ödemeleri içerecek." bilgisini verdi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sınırdan düzensiz göçmen geçişlerine göz yumduğunu söyleyen Trump, seçimleri kazanmasındaki önemli bir faktörün sınır güvenliğini sağlama konusundaki kesin ve güçlü vaadi olduğunu ifade etti.

Trump, "Pek çok insan en büyük sorunun enflasyon ve ekonomi olduğunu, sınırın ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Ben ise her zaman sınır güvenliğinin ilk sırada olduğunu düşündüm." şeklinde konuştu.

Sınır dışı etme çabaları ve çete üyelerini hedef alan operasyonlar hakkında, "Özür dileyecek değiliz, çok hızlı ilerleyeceğiz." diyen Trump, "Yasadışı yabancı suçluların izini sürüyoruz, onları gözaltına alıyor ve ülkemizden defediyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP, DEEPSEEK'İ AMERİKAN ŞİRKETLERİ İÇİN BİR "UYANDIRMA ÇAĞRISI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Son birkaç gündür Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini okuduğunu belirten Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor." dedi.

Trump, bunu olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız. Çinli bir şirketinin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı." diye konuştu.

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.