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Dünya

Trump'tan Fed Başkanı Powell'a 'eziksin' çıkışı: Sen büyük bir kaybedensin

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a 'eziksin' çıkışında bulundu. Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, 'Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı.' değerlendirmesinde bulundu.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
Trump'tan Fed Başkanı Powell'a 'eziksin' çıkışı: Sen büyük bir kaybedensin
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

"FAİZ ORANLARINI ŞİMDİ DÜŞÜRMEZSE EKONOMİDE BİR YAVAŞLAMA OLABİLİR"

Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN ÇOK GEÇ KALDI"

Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

GEÇ KALMAKLA ELEŞTİRMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti.

Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

  • Powell ve faiz oranları
  • ekonomi yavaşlama
  • TRUMP

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