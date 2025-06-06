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Dünya

Trump'tan Fed'e sert çıkış! ''Tam puan'' diyerek baskı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmediği gerekçesiyle Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı. Trump, Powell'ı “bir felaket” olarak nitelendirirken, “Tam puan indir, roket yakıtı!” çıkışıyla faiz indirimi çağrısını yineledi.

AA6 Haziran 2025 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Trump'tan Fed'e sert çıkış! ''Tam puan'' diyerek baskı yaptı
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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed'e yönelik faiz indirimi baskısını artırdı.

Fed Başkanı Jerome Powell için "çok geç" lakabını kullanan Trump, Powell'ı "bir felaket" olarak nitelendirdi.

Trump, Avrupa'nın 10 kez faiz indirimi yaptığını ABD'nin ise hiç yapmadığını belirterek, "Ona (Powell) rağmen ülkemiz harika gidiyor. Tam puan indir, roket yakıtı." ifadelerini kullandı.

Borçlanma maliyetlerinin çok daha düşük olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Eğer Fed'deki 'çok geç' faiz indirimi yapsaydı, vadesi gelen borçlarda uzun ve kısa vadeli faiz oranlarını büyük ölçüde düşürmüş olurduk. Biden çoğunlukla kısa vadeli borçlandı. Artık neredeyse hiç enflasyon yok ama geri gelirse faizi artırarak karşılık ver. Çok basit. (Powell) Ülkemize bir servete mal oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fed, 6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen son toplantısında, politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

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