Trump'tan ''FEMA'' adımı! Dersler iptal edildi

ABD'de son dönemde orman yangınlarıyla mücadelede "başarısızlığı" gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı FEMA, federal fon kesintileri nedeniyle bazı adımlar attı.

FEMA, "programların ve harcamaların, yönetimin öncelikleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin değerlendirme sürecine girdiklerini" belirterek, yangınla mücadele eğitimlerinin verildiği Ulusal İtfaiye Akademisindeki derslerin iptal edildiğini açıkladı.

- TRUMP'TAN "FEMA" ADIMI

Trump, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada eyaletlerdeki doğal felaketlere FEMA'nın daha az dahil olmasını istediklerini belirterek, "FEMA'yı kökten değiştirme ve elden geçirme sürecini başlatmak veya belki de FEMA'dan kurtulmak için bir emir imzalayacağım. Açıkçası, FEMA'nın iyi olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra Trump, FEMA hakkında "siyasi taraf tuttuğuna ilişkin endişelerin olduğu" ve bu kurumun düzensiz göçmenler için "para harcadığına" ilişkin ifadelerin yer aldığı başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede, "radikal değişime" ihtiyaç olup olmadığına karar verilmesi amacıyla FEMA'nın inceleneceği ifade edilmişti.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan orman yangınlarında 29 kişi hayatını kaybetmişti.