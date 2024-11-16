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Dünya

Trump'tan FETÖ'cüyle samimi poz

ABD'de başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kutlaması yeni bir skandala sahne oldu. Trump'ın seçim zaferi sonrası düzenlediği ilk kutlama etkinliğine firari FETÖ'cü Enes Kanter'i de davet ederek samimi pozlar verdi.

16 Kasım 2024 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Trump'tan FETÖ'cüyle samimi poz
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ABD başkanlığına ikinci kez seçilen ve 20 Ocak 2025'te koltuğu devralacak Donald Trump'ın skandal isimlerle dolu kabinesi konuşulurken şimdi de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Enes Kanter ile poz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

FETÖ'CÜ KANTER İLE BÖYLE POZ VERDİ

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim zaferi sonrası düzenlediği ilk kutlama etkinliğine firari FETÖ'cü Enes Kanter'i de davet etti. Trump'ın Kanter ile yakından ilgilenmesi gözlerden kaçmadı.

TRUMP'IN KABİNESİ ŞEKİLLENİYOR

ABD'DE seçimleri Donald Trump, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlere getireceğini açıkladı. Trump daha önce; Adalet Bakanlığı'na Matt Gaetz'i, Dışişleri Bakanlığı'na Marco Rubio'yu, Savunma Bakanlığı'na Pete Hegseth'i, CIA direktörlüğüne ise John Ratcliffe'yi aday göstereceğini söylemişti.

ELON MUSK'A İLK GÖREV İRAN

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, seçim sürecinde en büyük destekçisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ı Devlet Verimlilik Bakanı (DOGE) olarak atadı. Musk, göreve gelmeden ilk iş olarak İran ile temas kurdu. The New York Times gazetesi Musk'ın, ABD-İran ilişkilerindeki gerilimi azaltmak amacıyla bu hafta İran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi Emir Said İrevani ile görüştüğünü yazdı.

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