Trump'tan önemli İran kararı

Trump, BM zirvesinde İranlı yetkililerle görüşmeyecek
ABD Başkanı Trump, 'BM Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşme planım yok' dedi
ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşme planım yok" dedi
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