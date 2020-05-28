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Dünya

Trump'tan flaş sosyal medya açıklaması: Bugün büyük bir gün olacak

Gelen son dakika haberine göre Twitter'ın 'bilgiyi doğrulama' uygulaması ile başlayan savaşta Trump'tan yeni açıklama geldi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 16:01 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 16:09
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ABD Başkanı Trump, yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medya ve adalet konusunda büyük bir gün olacak" dedi.

TRUMP-TWİTER SAVAŞI

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

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