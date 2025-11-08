İSTANBUL 22°C / 15°C
Dünya

Trump'tan G20 Zirvesi tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenmesinin 'tam bir rezalet' olduğunu belirtti.

8 Kasım 2025 Cumartesi 07:29
Trump'tan G20 Zirvesi tepkisi
ABONE OL

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Zirvesi'nin Güney Afrika'da yapılacak olmasını eleştirdi.

"G20'nin Güney Afrika'da yapılacak olması tam bir rezalet." ifadelerini kullanan Trump, Afrikalıların, Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenleri öldürüp katlettiğini, onların topraklarına ve çiftliklerine yasa dışı yollardan el koyduğunu iddia etti.

Trump, "Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD'li hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, Güney Afrika'da 22-23 Kasım'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayarak, Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini ileri sürmüştü.

Trump, Beyaz Saray'da mayıs ayında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırladığı görüşmede, Güney Afrika'da beyazlara yönelik ağır suçlar işlendiğini ve hükümetin bunları engellemediğini savunmuştu.

Ramaphosa ise ülkede suç oranlarını kontrol etmeye çalıştıklarını ve sadece beyazları hedef alan suçların işlendiği iddiasını kabul etmediklerini belirtmişti.

