ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasına 6 gün kalan Donald Trump, Newsmax kanalına röportaj verdi. Trump, İsrail ile Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı olarak yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Bunu başarmaya çok yakınız. Bunu başarmaları gerekiyor. Bunu yapmazlarsa orada çok fazla sorun olacak, daha önce hiç görmedikleri kadar çok sorun. Bunu başaracaklar. Bir el sıkışma olduğunu ve bunu bitireceklerini, belki de haftanın sonuna kadar bitireceklerini anlıyorum, bunun gerçekleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi olarak görevlendirdiği Steve Witkoff, son günlerde İsrailli ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti. Witkoff, birkaç gündür Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu temsilcisi Brett McGurk ile yakın koordinasyon halinde çalışıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkes olasılığı hakkında konuştu. Sullivan, Orta Doğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve ateşkesin bu hafta tamamlanabileceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı. Sullivan açıklamasında, "Eğer (Biden yönetiminin) kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi. Sullivan, ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine döneceğini, Gazze'ye yardım girişinin rahatlayacağını ve bundan sonra siyasi sürecin önünü açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını ifade etti.