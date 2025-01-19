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Dünya

Trump'tan Gazze açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkese uyulması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, 'iyi bir yönetimle' ateşkesin sürdürülmesini sağlayacaklarını söyledi.

AA19 Ocak 2025 Pazar 08:05 - Güncelleme:
Trump'tan Gazze açıklaması
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Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda Gazze'deki ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.

Kendi yönetiminin Gazze'deki ateşkesin devam etmesini nasıl sağlayacağı yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, "Bunu iyi bir yönetimle sağlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri yeniden saygı görmeli. Kullandığım birincil kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, bu (ateşkes) süreç devam eder. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar." dedi.

Ateşkes anlaşmasının devreye girmesiyle esirlerin serbest bırakılacağını kaydeden Trump, "Esirlerin serbest kaldığını çok yakında göreceğiz, bu olsa iyi olur." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kısa süre önce görüştüğünü aktaran Trump, Netanyahu'ya şu ifadeleri kullandığını aktardı: "Sadece yapman gerekeni yapmaya devam et. Bu işin (Gazze'deki savaşın) bitmesi gerekiyor. Biz bunun bitmesini istiyoruz ama yapılması gereken her neyse onu yapmaya da devam edin."

Netanyahu ile yakında bir araya geleceğini de belirten Trump, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

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