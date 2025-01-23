Trump'tan Gazze ateşkesi mesajı: Biz olmasaydık bu gerçekleşemezdi

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarına video konferans ile katıldı.

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol fiyatını düşürmesi gerektiğini belirten Trump, "Ayrıca Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden petrol maliyetini azaltmalarını isteyeceğim. Düşürmeniz lazım ki seçimden önce düşürmemenize şaşırdım. Eğer fiyat düşseydi, Rusya-Ukrayna Savaşı hemen biterdi. Şimdi fiyat, savaşın devam etmesi için yeterince yüksek." diye konuştu.

Petrol fiyatının yanı sıra faizlere de değinen Trump, "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum. Aynı şekilde faizler, tüm dünyada düşmeli." dedi.

Trump, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Başkan Putin ile bu savaşı bitirmek için görüşebilmeyi isterim. Bunun sebebi ekonomik ya da başka bir şey değil, milyonlarca canın kaybedilmesi." dedi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER KONUSUNDA "HIZLI ADIMLAR"

Trump, ABD'ye çok sayıda düzensiz göçmen geldiğini belirterek, başkanlık görevine başladıktan sonra bu konuda "hızlı adımlar" attıklarını söyledi.

Düzensiz göçmenler meselesini "işgal" olarak niteleyen Trump, "göç, suç ve enflasyon" konularında eski Başkan Joe Biden hükümetini suçladı.

Trump, göreve başladıktan sonra birçok kararname imzaladığına dikkati çekerek, bu kararnamelerle "yaşam maliyetini ve suç oranlarını azaltmak, enflasyonu düşürmek" gibi hedefleri olduğunu kaydetti.

Başkanlığının ilk gününde Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Trump, "Saçma ve inanılmaz seviyede israfçı 'Yeşil Yeni Anlaşma'yı sonlandırdım. Ben ona 'Yeşil Yeni Aldatmaca' diyorum." ifadelerini kullandı.

"KRİPTO KONUSUNDA DÜNYANIN BAŞKENTİ HALİNE GELECEK"

Trump, üretim ve kripto konusunda iş insanlarını ABD'de yatırım yapmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"ABD dünyada en yüksek miktarda petrol ve doğal gaz olan ülke ve bunu kullanacağız. Böylece yalnızca görünürde mal ve hizmetlerin maliyeti azalmayacak ayrıca ABD'yi üretim süper gücü ve yapay zeka ile kripto konusunda dünyanın başkenti haline getirecek."

Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağının haberini aldığını aktaran Trump, "Harika bir adam olan Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) bunu bir trilyona yuvarlamasını isteyeceğim. Yapacaklarına inanıyorum çünkü onlara iyi davrandık." ifadelerini kullandı.

"BİZ OLMASAYDIK (ORTA DOĞU'DA ATEŞKES) GERÇEKLEŞEMEZDİ"

Trump, ekibinin daha göreve gelmeden Orta Doğu'da bir ateşkes anlaşmasını müzakere ettiğini belirterek, "Biz olmasaydık bu gerçekleşemezdi." dedi.

Rusya-Ukrayna konusuna dikkati çeken Trump, iki ülke arasında bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik çabaların devam ettiğini söyledi.

Trump, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kimsenin böyle bir savaş görmediğine işaret ederek, "Buna son vermenin zamanı geldi." diye konuştu.

ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Trump, Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi önemli etkinliklerin de yaklaşmakta olduğunu kaydetti.

Trump, dört günde diğer yönetimlerin dört yılda çalıştığından fazla çalıştıklarını belirterek, "Daha yeni başlıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin büyük acılar çektiği değerlendirmesinde bulunan Trump, ülkeyi her zamankinden "daha büyük, daha güçlü, daha iyi hale" getireceklerini söyledi.

YENİ DÖNEMİNDE ABD POLİTİKALARI

Trump, ABD'deki tüm devlet sansürünü durdurmak için idari emir imzaladığına dikkati çekti.

ABD'deki ifade özgürlüğünü kurtardığını kaydeden Trump, kolluk kuvvetlerinin ABD halkına ve siyasetçilere karşı silahlandırılmasına son verdiğini, adil, eşit ve tarafsız hukukun üstünlüğünü yeniden tesis ettiğini dile getirdi.

Trump, "Yönetimim, tüm ayrım gözeten çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık saçmalıklarını ortadan kaldırmak için harekete geçti." ifadesini kullanarak, ABD'nin bir kez daha "liyakata dayalı" bir ülke haline geleceği sözünü verdi.

Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu savunan Trump, kadın sporlarına hiçbir erkeğin katılmayacağını, ABD'nin resmi politikası haline getirdiğini ifade etti.

Trump, ABD'de "sağduyuyu yeniden tesis ederek", yurt dışında da güç, barış ve istikrarı geri getirmek için hızla hareket edileceğini belirterek, tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğini söyledi.

Diğer NATO ülkelerinin daha önce sadece yüzde 2'lik bir miktar ödemesi gerektiğine ve çoğu ülkenin ödemediğine dikkati çeken Trump, farkı geçmişte ABD'nin ödediğini ve bunun adil olmadığını anlattı.

AB'deki bürokratik sürece dikkati çeken Trump, AB ülkelerinde yapılan projeler için alınan onayların çok uzun sürede sonuçlandığını belirtti.

Trump, kendine ait bir projeyi örnek vererek, AB'den projedeki bir onayın alınmasının yaklaşık 5-6 yıl sürdüğünü ve bu gibi durumların iş hayatındaki birçok kişi tarafından bir problem olarak görüldüğünü aktardı.

AB'nin ABD'ye çok "çok adaletsiz ve çok kötü davrandığını" ifade eden Trump, AB'nin ülkesine çok önemli vergiler uyguladığını ve ABD ürünlerini almadıklarını savundu.

Trump, "Bizim arabalarımızı almıyorlar. Ancak bize milyonlarca araba gönderiyorlar." diyerek, ABD ürünlerinin AB'ye gönderilmesindeki zorluğa dikkati çekti.

ABD ile AB arasında "yüz milyarlarca dolar" açık olduğunu kaydeden Trump, bu konuda harekete geçeceklerini söyledi.

AB, ABD'Lİ ŞİRKETLERİ "VERGİLENDİRİYOR"

Trump, AB'nin süreçlerini hızlandırması gerektiğini ifade ederek "Onay sürecinden hızlı geçemediğinizde rekabet edemezsiniz. Bu süreçlerin daha hızlı olmaması için hiçbir sebep yok." dedi.

Bir hava yolu şirketinin başkanı ile konuşmasında benzer bir konunun gündeme geldiğini aktaran Trump, ücretlerin Çin'dekilerden bile daha yüksek olduğunu kaydetti.

Trump, AB ve ABD'li şirketler arasındaki yasal sorunlara dikkati çekerek, "Apple ile mahkemelik oldular ve çoğu insanın pek de önemli olmadığını düşündüğü bir davayı kazandılar. Apple'dan 15 ya da 16 milyar istiyorlar. Google'dan milyarlar kazandılar. Sanırım Facebook'tan da milyarlar istiyorlar. Bunlar beğenseniz de beğenmeseniz de Amerikan şirketleri ve bunu yapmamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, "Bildiğim kadarıyla (AB'nin Apple gibi şirketlerle davası) bir çeşit vergilendirme. Dolayısıyla AB ile ilgili çok büyük şikayetlerimiz var." diye konuştu.

Başkanlığının ilk günü imzaladığı kararnamelerin enflasyonu düşürme konusunda işe yarayacağını söyleyen Trump, "En düşük enflasyon oranına sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Yeşil Yeni Anlaşmanın "utanç verici" olduğunu söyleyen Trump, "Çevre konusu sadece bir oyun." dedi.

Trump, ABD'deki sıvılaştırılmış doğal gaz yatırımlarına ilişkin bazı milyar dolarlık yatırım projelerinin, çevreye etkisi sebebiyle yıllar boyunca izin alamadığını belirterek, göreve geldiğinde bunu çözdüğünü ifade etti.

İzinlerin hızlı şekilde onaylanmasını istediğini kaydeden Trump, doğal gaz, elektrik ve yapay zeka gibi birçok sektördeki projelerin ve yatırımların onaylarının hızla alınacağını söyledi.

Trump, ABD'nin şu anda sahip olduğu enerjinin iki katına ihtiyacı olduğunu belirterek, yapay zekanın gerçekten istenilen gelişmeye ulaşması ve Çin gibi diğer ülkelerde bu konuda rekabet edilebilmesi için projelerin ilerlemesini hızlandıracak "acil durum bildirgesi" vereceğini söyledi.

ABD'nin diğer ülkelerden daha fazla petrol ve doğal gazı olduğunu kaydeden Trump, "Bir kamu kuruluşu hakkında endişelenmelerine gerek yok, hiçbir şey hakkında endişelenmelerine gerek yok." dedi.

Önceki yönetime atıfta bulunarak, "Para çılgınca şeylere harcanıyordu." diyen Trump, "Başkan olduğum dört yılım boyunca en temiz havaya, en temiz suya sahiptik ve yine de ülkemiz tarihindeki en üretken ekonomiye sahipti." diye konuştu.

ABD'nin Kanada ile büyük bir ticaret açığı olduğunu belirten Trump, "Artık bunu yapamayız. Onlar için iyi olup olmadığını bilmiyorum, muhtemelen söylediğimi biliyorsunuzdur, her zaman bir eyalet olabilirsiniz ve eğer bir eyalet olursanız, açığımız olmaz. Size gümrük vergisi uygulamak zorunda kalmayız." ifadelerini kullandı.

Trump, Kanada ile ABD arasında 200 - 250 milyar dolar ticaret açığının adil olmadığını kaydederek, araba, kereste üretimi, petrol ve gaz için Kanada'ya ihtiyaçları bulunmadığını, ülkenin kendi kaynakları olduğunu söyledi.

ABD VE ÇİN İLİŞKİLERİ "ÇOK İYİ OLACAK"

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını aktararak iki ülke arasındaki ilişki konusunda, "Bence çok iyi ilişkimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile ilişkilerin şu an adil olmadığını ve adaletli ilişkiler istediklerini söyleyen Trump, "Çin ile çok büyük zararımız oldu. (Eski Başkanı Joe) Biden işlerin kontrolden çıkmasına izin verdi." diye konuştu.

Trump, "Başkan Şi'yi çok seviyorum. Her zaman severdim. Hep iyi ilişkilerimiz oldu. Vuhan'dan gelen Kovid-19 nedeniyle çok gerilmişti." diyerek ilişkileri geliştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de Trump, "Umarım Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmamıza yardım eder. Bu konuda büyük güçleri var. Onlarla çalışacağız. Bunu telefon görüşmemizde Başkan Şi'ye söyledim." dedi.

Trump, bu savaşı sona erdirmek için yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi istediğini, bunu ekonomi ya da başka açıdan değil, milyonlarca hayatın boşa harcanmaması açısından yapmak istediğini ifade etti.

"Başkan olması halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamamış olacağını" yineleyen Trump, nükleer silahsızlanma görmek istediklerini belirterek, Putin'in daha önce bu konuya olumlu baktığını söyledi.

Nükleer silahların yok ediciliğinin yüksek seviyelerde olduğunu ve bu konuda çok para harcandığını kaydeden Trump, "Nükleer silahsızlanabilir miyiz, görmek istiyoruz. Bence bu oldukça mümkün. Ve size Başkan Putin'in de daha önce bunu istediğini söyleyebilirim." dedi.

Trump, 2026'ya kadar Rusya ve Ukrayna arasında barış anlaşması olup olmayacağına ilişkin soruya "Bunu Rusya'ya sormalısınız. Ukrayna anlaşmaya hazır." yanıtını verdi.