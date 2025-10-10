İSTANBUL 21°C / 14°C
Dünya

Trump'tan Gazze Liderler Zirvesi: Masanın başında Türkiye var

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek haftaki Mısır ziyaretinde Gazze'deki ateşkesin ilk adımını görüşmek üzere 11 ülkenin liderini bir araya getirecek. Türkiye de zirvede yer alacak ülkeler arasında bulunuyor.

10 Ekim 2025 Cuma 20:12
Trump'tan Gazze Liderler Zirvesi: Masanın başında Türkiye var
ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Trump'ın Mısır ziyareti, Gazze konulu bir liderler zirvesine dönüştü.

Axios'un haberine göre zirveye katılması planlanan ülkeler şunlar: Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ VE DİPLOMATİK ÖNEMİ

Garantör ülke olan Türkiye'nin masanın başında olması bekleniyor.

Türkiye, Gazze'de ateşkesin uygulanması ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması konusunda aktif rol oynuyor. Söz konusu toplantı, Türkiye'nin diplomatik etkisini ve arabuluculuk kapasitesini uluslararası sahnede sergilemesi açısından önem taşıyor.

NETANYAHU OLMAYACAK

Öte yandan ABD basını, Trump'ın "Gazze Liderler Zirvesi"nde Netanyahu'nun olmayacağını açıkladı.

Türkiye ateşkesin teminatı... Bakan Fidan: Provokasyonlara karşı takipteyiz

Gazze'de ateşkes sonrası trajik sessizlik: "Ölüm Tuzağı" yardım merkezinden geriye harabe kaldı

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Tekrar soykırıma dönmenin bedeli ağır olur
Popüler Haberler
