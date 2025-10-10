ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Trump'ın Mısır ziyareti, Gazze konulu bir liderler zirvesine dönüştü.
Axios'un haberine göre zirveye katılması planlanan ülkeler şunlar: Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya.
Garantör ülke olan Türkiye'nin masanın başında olması bekleniyor.
Türkiye, Gazze'de ateşkesin uygulanması ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması konusunda aktif rol oynuyor. Söz konusu toplantı, Türkiye'nin diplomatik etkisini ve arabuluculuk kapasitesini uluslararası sahnede sergilemesi açısından önem taşıyor.
Öte yandan ABD basını, Trump'ın "Gazze Liderler Zirvesi"nde Netanyahu'nun olmayacağını açıkladı.