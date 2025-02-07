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Dünya

Trump'tan 'Gazze' mesajı: Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile görüşmesi öncesi dünya genelinde büyük tepki toplayan Gazze planına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok' dedi.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 22:02 - Güncelleme:
Trump'tan 'Gazze' mesajı: Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok
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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'yı Beyaz Saray'da ağırlıyor. Trump, Ishiba ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada dünya genelinde büyük tepkiye neden olan Gazze planına ilişkin konuştu. Trump. "Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok" dedi.

TRUMP, ABD'NİN GAZZE ŞERİDİ'Nİ DEVRALACAĞINI BELİRTMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Gazzelilerin güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde bölgeye dönmek istemeyeceğini savunmuş, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini söylemişti. Ayrıca, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyleyen Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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