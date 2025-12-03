İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ABD'li üst düzey iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump, soykırımcı Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebine ilişkin daha fazla yardım istemesi üzerine Suriye ve Gazze Şeridi'ne ilişkin baskı yaptı.

ABD'li yetkililere göre, soykırımcı Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebine ilişkin daha fazla yardım istemesi üzerine Trump, elinden geleni yaptığını söyledi.

Af konusunu ilerleyen görüşmelerde tekrar ele alma konusunda mutabık kalan ikilinin akabinde ABD ve işgalci İsrail yönetimlerinin anlaşmazlık yaşadığı başlıkları konuştuğu belirtildi.

Trump'ın, Gazze'de ateşkesin sonraki aşamalarına geçilmesi hususunda soykırımcı Netanyahu'ya "daha iyi bir ortak" olması gerektiği uyarısında bulunduğu, soykırımcı İsrail Başbakanının ise "elinden gelenin en iyisini yaptığını" söylediği aktarıldı.

Trump'ın, soykırımcı Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde mahsur kalan Filistinlilerin "neden teslim olmalarına izin vermek yerine öldürdüklerini" sorduğu, soykırımcı Netanyahu'nun ise söz konusu Filistinlilerin "silahlı ve tehlikeli" olduğunu ve bu nedenle hedef alındığını iddia ettiği kaydedildi.

İşgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına açıkça karşı çıktığını belirten Trump'ın, soykırımcı Netanyahu'ya "sakin olması ve Suriye'nin yeni yönetimini kışkırtabilecek eylemlerden kaçınması gerektiği" uyarısında bulunduğu belirtildi.

Soykırımcı Netanyahu gün içinde Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürmüştü.

"İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmamın mümkün olduğunu" söyleyen soykırımcı Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savunmuştu.

Soykırımcı Netanyahu'nun Suriye ile anlaşma çıkışının ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

REFAH'TA MAHSUR KALAN FİLİSTİNLİLER

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve işgalci İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti. Bu haberin ardından soykırımcı Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Soykırımcı Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.