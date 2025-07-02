Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması! Hamas'ı tehdit ederek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıkladı.



Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, temsilcilerinin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalara değinen Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetti.

Başkan Trump, "Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Trump, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını duyurmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.02 Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail ablukasının gölgesinde jeneratörleri çalıştırmak için ciddi yakıt sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Elektrik olmadan hastaneler çalışamayacak. Jeneratörler durduğu anda gerçek bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Hastaneler insanların kurtarılacağı yerler olmak yerine mezarlıklara dönüşecek." dedi.

02.39 Brezilya'nın São Paulo kentinde aktivistler ve sosyal hareketler, Brezilya hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini ve Gazze'deki soykırıma karşı net bir tutum almasını talep ederek "Filistin İçin 24 Saat Nöbeti" adlı bir eylem düzenledi. Hükümet temsilciliği önünde gerçekleşen protestoda kültürel etkinlikler, siyasi konuşmalar ve tanıklıklar yer aldı. Eyleme, Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından gözaltına alınan Thiago Ávila da katıldı. Aktivistler geceyi çadırlarda geçirerek Filistin halkıyla dayanışmalarını sürdürdü.

02.31 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıkladı. Başkan Trump, "Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

00.08 İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Washington D.C.'de ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüşerek "Gazze'de ateşkesi" ele alacak.

00.06 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımladı.

00.01 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi yakınındaki Nir Yitzhak ve Mivtahim yerleşim birimlerine düzenlenen saldırıları üstlendi.

00.00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda, büyük çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 190 binden fazla Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına, 11 binden fazlasının kaybolmasına ve yüz binlercesinin yerinden edilmesine neden oldu.

Gazze'deki saldırılara paralel olarak İsrail ordusu ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da da saldırılarını artırdı. Filistin kaynaklarına göre, bu süreçte en az 988 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.