29 Aralık 2025 Pazartesi
  • Dünya
  • Trump'tan Gazze'de barış planı mesajı... ''Netanyahu ile Türkiye'yi konuşacağız''
Dünya

Trump'tan Gazze'de barış planı mesajı... ''Netanyahu ile Türkiye'yi konuşacağız''

Trump, 'Barış planı yakında hayata geçecek ama önce Hamas'ın silah bırakması gerek.' dedi.

29 Aralık 2025 Pazartesi 21:32
Trump'tan Gazze'de barış planı mesajı... ''Netanyahu ile Türkiye'yi konuşacağız''
ABD Başkanı Donald Trump, "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Ama Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider" dedi.

Trump, Gazze'nin yeniden inşasının çok yakında başlayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yeniden saldırmasına izin verip vermeyeceği yönündeki soruya, "Balistik füzeler için evet. Nükleer silahlar için ise daha hızlı bir şekilde evet" dedi.

