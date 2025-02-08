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Dünya

Trump'tan Gazze'ye çökme planı! ABD medyasından 'Aşdod Limanı' iddiası

ABD merkezli Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin ortaya attığı iddiaya göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan Savunma Bakanı Israel Katz'a sunuldu.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2025 Cumartesi 07:15 - Güncelleme:
Trump'tan Gazze'ye çökme planı! ABD medyasından 'Aşdod Limanı' iddiası
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı dünya genelinde büyük tepki görürken, ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı yeni bir iddia ortaya attı.

Bloomberg'in haberine göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan dün İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sunuldu. İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde planın Katz'a askeri bir toplantı sırasında sunulduğu belirtildi.

KATZ ORDUYA TALİMAT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Gazzelilerin güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde bölgeye dönmek istemeyeceğini iddia etmiş, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ifade etmişti. Ayrıca, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyleyen Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Katz ise, Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail ordusuna Gazzelilerin "gönüllü olarak bölgeyi terk etmelerini" ve "onları kabul eden herhangi bir ülkeye göç edebilmesini" sağlayacak bir plan hazırlama talimatı vermişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.00 ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin ortaya attığı iddiaya göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan Savunma Bakanı Israel Katz'a sunuldu.

04.00 Norveç, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğu" değerlendirmesini reddederek Filistinlilerin topraklarından zorla gönderilmesinin, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

02.30 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 Filistinli genci ağır bir şekilde darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

01.04 Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Vitoria kentinde oynanan Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında kalabalık bir grup, İsrail'i protesto etti. Geleneksel olarak Filistin'e destek veren tutumuyla bilinen İspanya'nın Bask bölgesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu kez de İsrail basketbol takımı Maccabi Tel Aviv'e en zorlu deplasmanlardan birini yaşatıp, spor salonunun dışında ve içinde eylem yaptı.

00.26 ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi.

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