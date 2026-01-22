İSTANBUL 11°C / 8°C
Dünya

Trump'tan geri vites: Almanya'dan vergi teşekkürü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ilk planlarından ve ek gümrük vergilerinden vazgeçmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun Avrupa-ABD hattındaki ortak çabaların bir sonucu olduğunu söyledi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 21:17 - Güncelleme:
Merz, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne gelişinde açıklamalarda bulundu.

Şansölye, "Bu akşam gayriresmi, olağanüstü toplantı için bir araya geldik. Başkan Trump'ın Grönland'ı satın alma konusundaki ilk planlarından ve 1 Şubat'ta ek gümrük vergilerini uygulamaktan vazgeçmiş olmasına minnettarım." dedi.

Merz, tüm bunların, Avrupa ve ABD arasında şu anda yaşanan zor zamanlarda birlikte ilerlemenin bir yolunu bulmak için yapılan ortak çabaların sonucu olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı, Avrupa tarafının birlik ve kararlılığının kesinlikle bir etki yaratabileceğinin de ortaya çıktığının altını çizdi.

NATO KENDİNİ SAVUNABİLİR DURUMDA OLMALI

NATO'nun Avrupa kısmının kendini savunabilecek durumda olması gerektiğine işaret eden Merz, "Henüz ulaşmamız gereken hedeflere çok uzak olsak da bu yolda ilerliyoruz. Ayrıca Avrupa'da rekabetçi bir ekonomi istiyoruz. Bunun için hepimiz katkıda bulunmalıyız. Ancak iyi bir Avrupa çerçevesi olmadan bunların hiçbirinin mümkün olmayacağını da biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Merz, AB'nin dayanıklılığının ve direncinin güçlendirilmesi gerekeceğini anlatarak, "Bu, öncelikle savunma kabiliyeti ve rekabet gücü ile ilgili bir konu. Avrupa'daki NATO bölgesinin tüm kısımlarına daha fazla odaklanmamız gerekecek. Buna özellikle kuzey bölgesi de dahil." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediği yönündeki soruya Merz, "NATO'yu korumaya çalışmamızın çok önemli olduğunu ifade ettim. Birçok Amerikalının da bizimle aynı görüşte olduğu izlenimini edindim. Bu transatlantik ittifak öylece terk edilemez. Bunu 75 yıl boyunca inşa ettik. Bu, Avrupa ve Amerika arasında bugüne kadar kurulmuş en başarılı siyasi ittifaktır. Bu sadece askeri bir ittifak değil, siyasi bir ittifaktır. Avrupa ile Amerika arasındaki bağdır." yanıtını verdi.

Merz, bu ittifakı sürdürmeyi başaracaklarını umduğunu vurgulayarak, NATO'nun Avrupa kanadındaki savunma kabiliyeti için daha fazla şey yapılması gerektiğini bildiğini söyledi.

NATO'nun artık Avrupa kısmında da savunma kapasitesini güçlendirdiğini belirten Merz, "Hepimiz çok daha fazla para harcıyoruz. Ne yazık ki bunu yapmak zorundayız çünkü kendimizi savunmamız gerekiyor." dedi.

Merz, 12 Şubat'ta bir başka gayriresmi AB toplantısı daha yapılacağını aktararak, "O gün, Avrupa sanayisinin rekabet gücüyle ilgili konuları ele alacağız." ifadesini kullandı.

